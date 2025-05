Auto in fiamme nella notte ad Altavilla | distrutta una vettura

Nelle tarda notte ad Altavilla, un’auto parcheggiata in Piazza V. Caruso è stata distrutta da un incendio misterioso. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha evitato ulteriori conseguenze, evidenziando un episodio che ha destato molta preoccupazione nella comunità.

Paura nella notte in Piazza V. Caruso, dove un'auto regolarmente parcheggiata è stata avvolta dalle fiamme. L'allarme è scattato intorno alla mezzanotte, quando la pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Chianche è intervenuta sul posto in seguito a una segnalazione. All'arrivo dei militari, l'auto era già completamente avvolta dal fuoco. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco di Avellino, che sono riusciti a domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Il veicolo è andato completamente distrutto, mentre altre tre auto parcheggiate nelle vicinanze hanno riportato danni parziali causati dal calore e dalle scintille.

