Auto fuori strada si ribalta contro gli alberi

Un incidente fuori strada si è verificato vicino a Brunico, sulla strada del Sole della Pusteria, quando un'auto ha perso il controllo e si è ribaltata contro gli alberi. L'incidente è avvenuto martedì 27 maggio poco prima delle 23, richiedendo l'intervento immediato dei soccorsi. Scopri i dettagli di questa drammatica disavventura e l'intervento di emergenza.

Una perdita di controllo e poi l’auto che si è ribaltata a due passi dal bosco che costeggia la strada del Sole della Pusteria: è quanto successo poco prima delle 23 di martedì 27 maggio nei pressi di Brunico. Subito dopo il violento ribaltamento si sono attivati i soccorsi, con l’arrivo sul. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Auto fuori strada si ribalta contro gli alberi

