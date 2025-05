Auto fugge all’alt inseguimento con i carabinieri per 4 chilometri | arrestato 32enne è caccia ai complici

Un inseguimento mozzafiato tra carabinieri e un'auto con quattro persone è terminato con l'arresto di un 32enne a Napoli, mentre gli altri tre complici sono ancora latitanti. Durante l'inseguimento avvenuto tra Volla e Napoli, sono stati trovati strumenti da scasso a bordo del veicolo, alimentando la caccia ai fuggitivi. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda.

L'auto, con a bordo 4 persone, non si è fermato all'alt dei carabinieri a Volla: l'inseguimento è terminato a Napoli, quando l'auto ha impattato un marciapiedi. Il 32enne è stato arrestato, mentre gli altri tre si sono dati alla fuga; nell'auto trovati numerosi arnesi da scasso. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Auto fugge all’alt, inseguimento con i carabinieri per 4 chilometri: arrestato 32enne, è caccia ai complici

Viola il divieto di avvicinamento e sfonda la porta di casa del padre: arrestato dai Carabinieri - Un uomo di 32 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Carpi per aver violato un divieto di avvicinamento. 🔗continua a leggere

Cosa riportano altre fonti

Inseguimento da film a Brindisi sulla SS379, 57enne in fuga su un'auto rubata: l'epilogo della vicenda - Un'auto rubata è stata intercettata a Brindisi dopo un inseguimento. Un uomo è stato denunciato per ricettazione e possesso di arnesi da scasso. 🔗Come scrive virgilio.it

Fuggono all'alt sulla SS16 verso Lecce: arrestato 57enne, era il secondo inseguimento in 3 settimane - L'ultima volta era riuscito a darsi alla fuga dopo uno speronamento. Stavolta, l'uomo di origini baresi, è stato catturato nelle campagne ... 🔗Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Inseguimento da film a Roma: fugge all'alt, guida contromano e aggredisce i vigili - Panico nel pomeriggio di martedì 13 maggio. Denunciato un 49enne, che si è scagliato anche contro gli agenti della polizia locale ... 🔗Lo riporta romatoday.it