Auto esce di strada mentre percorre la tangenziale | conducente in ospedale

Un grave incidente stradale è avvenuto a Parma sulla tangenziale Sud, quando un'auto è uscita di strada mentre transitava nel pomeriggio di giovedì 29 maggio, lasciando il conducente ferito e trasportato in ospedale. Le cause dello schianto sono ancora in fase di accertamento.

Un grave incidente stradale si è verificato a Parma, lungo la tangenziale Sud, nel tardo pomeriggio di giovedì 29 maggio. Per cause in corso di accertamento il conducente di un'auto, che stava percorrendo la tangenziale, ha perso il controllo del veicolo, che è finito fuori strada. L'uomo alla. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Auto esce di strada mentre percorre la tangenziale: conducente in ospedale

