Auto esce di strada e finisce sulla scalinata del Giulia

Un incidente si è verificato oggi pomeriggio in via Giulia, dove un'auto è uscita di strada e si è fermata sulla scalinata davanti al centro commerciale. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma la scena ha causato momenti di tensione e alcune difficoltà nel riprendere la vettura in carreggiata.

Un'auto esce di strada e finisce sulla scalinata di fronte al Giulia. È successo intorno alle 16 di oggi, giovedì 29 maggio, proprio davanti al centro commerciale di via Giulia. Non si registrano feriti, solo momenti di tensione e qualche difficoltà nel riportare in carreggiata la vettura.

