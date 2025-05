Aurora scrittrice a 15 anni | Devo tutto a quella prof

A soli 15 anni, Aurora, scrittrice emergente, ha pubblicato il suo primo libro "Andromeda, la costellazione poco più a nord di Pegaso", ottenendo subito un grande successo e riconoscimenti internazionali. Grazie anche all'ispirazione e all'insegnamento della professoressa Alice Muri, Aurora si sta affermando come una promettente giovane autrice nel panorama letterario.

di Alice Muri A soli 15 anni pubblica il suo primo libro dal titolo "Andromeda, la costellazione poco più a nord di Pegaso", edito da Therapeia Edizioni, che fin da subito riscuote un importante successo. Poi, nel corso degli ultimi due anni, sono arrivati anche i primi riconoscimenti ufficiali, tra cui la vittoria del Premio Internazionale Montefiore, dove il suo talento è stato riconosciuto nella speciale sezione giovani. Protagonista di questa storia è la giovane autrice pesarese Aurora Domenicucci, oggi studentessa del liceo scientifico Marconi. Aurora, come nasce "Andromeda" e da dove viene l’idea per questo titolo? "Andromeda è il nome della protagonista del libro, che è incentrato sulla evoluzione personale della ragazza, ma è anche il nome di una costellazione, strumento che i pirati e marinai usavano per orientarsi di notte in mare aperto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aurora, scrittrice a 15 anni: "Devo tutto a quella prof"

