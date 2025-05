Aumento dei giovani detenuti in Italia | il rapporto Antigone denuncia il decreto Caivano

Il rapporto Antigone denuncia un preoccupante aumento dei giovani detenuti in Italia, con una crescita del 54% in due anni e un totale di 611 minorenni al 30 aprile 2025. La gestione delle carceri minorili e le strategie come il decreto Caivano sono al centro del dibattito sulla tutela dei diritti dei giovani in stato di detenzione.

"Sono 611, di cui 27 ragazze, al 30 aprile 2025 i giovani detenuti nelle carceri minorili italiane. Alla fine del 2022 le presenze erano 381 e alla fine del 2024 raggiungevano le 587 unitĂ , con una crescita del 54% in due anni. Crescita che sarebbe ancora maggiore se non fosse per la facilitazione introdotta dal decreto Caivano a trasferire in chiave punitiva gli ultra diciottenni del circuito minorile a carceri per adulti, con la conseguenza di interrompere bruscamente il percorso educativo del ragazzo e di affaticarne enormemente il recupero. Tali trasferimenti sono stati 189 nel corso del 2024, l'80% in piĂą rispetto ai 105 del 2022". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Aumento dei giovani detenuti in Italia: il rapporto Antigone denuncia il decreto Caivano

