Atti negati al consigliere comunale il Tar condanna il Comune ad esibirli

Il Tar della Campania ha condannato il Comune di Teverola a consegnare al consigliere comunale Antonio Omar Menale la documentazione richiesta, mentre questa gli era stata negata. Il ricorso si è reso necessario dopo il rifiuto del Comune di fornire copie di atti amministrativi, portando il consigliere a rivolgersi alla magistratura.

Atti negati al consigliere comunale Antonio Omar Menale. Il Tar della Campania accoglie il suo ricorso e obbliga il Comune di Teverola ad esibire la documentazione richiesta entro 30 giorni. Il consigliere si è rivolto alla magistratura dopo che, lo scorso 3 febbraio, aveva chiesto copia del. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Atti negati al consigliere comunale, il Tar condanna il Comune ad esibirli

