Attenzione alle vasche idromassaggio in crociera si rischia la legionellosi | l’allarme degli esperti Usa

Attenzione alle vasche idromassaggio a bordo delle crociere: un recente allarme degli esperti USA mette in evidenza il rischio di legionellosi, una grave infezione polmonare legata alle jacuzzi delle suite. È importante conoscere i pericoli e adottare misure di sicurezza per godersi il viaggio in totale tranquillità.

Le vasche idromassaggio private sulle navi da crociera, simbolo di relax e lusso, sono finite sotto la lente del Centers for Disease Control and Prevention americano dopo due focolai di legionellosi. L’infezione, che colpisce i polmoni e può avere conseguenze gravi, è stata ricondotta proprio a queste jacuzzi esclusive presenti nelle suite. “Le vasche idromassaggio sono ambienti perfetti per i batteri come la legionella: caldi, umidi e pieni di materiale organico”, ha spiegato Jason Tetro, microbiologo esperto in igiene e sicurezza sanitaria. Il nodo, spiegano gli esperti, sta nella manutenzione: le vasche comuni vengono disinfettate regolarmente, quelle private spesso no. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione alle vasche idromassaggio in crociera, si rischia la legionellosi”: l’allarme degli esperti Usa

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Crociera, il luogo più sporco della nave da evitare assolutamente (non è il bagno): «Si rischia la legionellosi» - Una crociera è, per molti, la vacanza ideale: colazioni vista mare, nuove città ogni giorno e la possibilità di rilassarsi in una vasca idromassaggio privata sul balcone. Ma ... 🔗Lo riporta msn.com

Crociera, il luogo più sporco della nave (e da evitare assolutamente) non è il bagno: «Si rischia la legionellosi» VIDEO - Una crociera è, per molti, la vacanza ideale: colazioni vista mare, nuove città ogni giorno e la possibilità di rilassarsi in una vasca idromassaggio privata sul balcone. Ma ... 🔗Riporta ilgazzettino.it

Vasche idromassaggio private su navi da crociera espongono a gravi rischi di infezione - Le vacanze in crociera sono sinonimo di relax e divertimento, ma attenzione: le vasche idromassaggio private sulle navi da crociera potrebbero nascondere dei pericoli. Ebbene sì, secondo un recente ... 🔗Si legge su leganerd.com

Ok godersi la vita assieme a qualcuno, ma attenzione a non farvi sfuggire la vasca #idromassaggio