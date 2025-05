Attentato al magistrato indagini in corso Il Generale Pasquale Angelosanto | Solidarietà al sostituto procuratore

Continuano le indagini in corso sull’attentato al magistrato a Cassino, con grande riserbo delle autorità. Il generale Pasquale Angelosanto esprime solidarietà al sostituto procuratore vittima dell’attacco, mentre si cercano di chiarire i motivi di un episodio così grave.

Proseguono nel massimo riserbo le indagini sull'attentato avvenuto nel centro di Cassino ai danni del magistrato, sostituto procuratore in servizio presso la Procura della Repubblica della città martire. L'episodio, classificato fin dall'inizio come una grave azione delittuosa contro un.

