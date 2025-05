Atletica Federico Riva apre la stagione a Bydgoszcz In gara anche Carmassi Bellò e Oliveri

L'atletica italiana si prepara a brillare a Bydgoszcz, dove, venerdì 30 maggio, si terrà una tappa del World Continental Tour (livello gold). Tra i protagonisti, grande attesa per il debutto stagionale di Federico Riva sui 1500 metri, insieme a Carmassi Bellò e Oliveri, pronti a mettersi in mostra in questa importante competizione internazionale.

Alcuni italiani saranno protagonista nella tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante di atletica) che andrà in scena venerdì 30 maggio a Bydgoszcz (Polonia). Grande attesa per il debutto stagionale di Federico Riva, atteso sui 1500 metri dopo il successo ottenuto nell’ultima edizione del Memorial Irena Szewinska. L’azzurro incrocerà lo statunitense Jonah Koech, fresco vincitore a Rabat in Diamond League realizzando il personale di 3:31.43. Il 24enne romano, con un personale di 3:32.84, correrà anche al Palio della Quercia previsto lunedì a Rovereto e poi al Golden Gala il 6 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, Federico Riva apre la stagione a Bydgoszcz. In gara anche Carmassi, Bellò e Oliveri

