Aterp sul caso Giordano | Non siamo competenti alloggio per casi urgenti va assegnato con ordinanza del sindaco

Aterp Calabria chiarisce che l’assegnazione di alloggi di edilizia pubblica, come nel caso di Alessandro Giordano, non rientra nella propria competenza: questa può essere disposta esclusivamente tramite ordinanza del sindaco di Reggio Calabria. Scopriamo i dettagli della replica ufficiale dell’ente e le modalità di assegnazione degli alloggi di emergenza.

Non è di competenza di Aterp l'assegnazione di un alloggio di edilizia pubblica ad Alessandro Giordano. L'unica modalità di attribuzione di un immobile eventualmente disponibile è un'apposita ordinanza del sindaco di Reggio Calabria. Arriva la replica di Aterp Calabria dopo la pec che Giordano. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Aterp sul caso Giordano: "Non siamo competenti, alloggio per casi urgenti va assegnato con ordinanza del sindaco"

Caso Alessandro Giordano, procedura bloccata all'Aterp: "Se non rispondono mi rivolgerò a procura e Guardia di finanza" - Alessandro Giordano, giovane reggino con un alloggio pubblico, si trova in una situazione di stallo con l'ATERP nella sua richiesta di una casa adeguata alle sue esigenze di salute. 🔗continua a leggere

