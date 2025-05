Atalanta Pioli ora è in pole per prendere il posto di Gasperini Gazzetta

Stefano Pioli è ora in pole position per diventare il nuovo allenatore dell’Atalanta, dopo l’addio di Gian Piero Gasperini. La società bergamasca cerca una guida fresca e preparata per la prossima stagione, e Pioli, attuale tecnico dell’Al Nassr, sembra essere la soluzione più concreta.

Gian Piero Gasperini lascerà l’Atalanta dopo nove anni. E ora la società dovrà trovare un nuovo allenatore per la prossima stagione, cosa che non affrontava da molto tempo rispetto ad altre squadre. Spunta, tra i candidati, anche Stefano Pioli, attuale tecnico dell’Al Nassr. Pioli ora è in pole per prendere il posto di Gasperini all’Atalanta. La Gazzetta dello Sport scrive: Il profilo che ha preso quota nelle ultime ore è quello di Stefano Pioli. Un profilo che piace in casa atalantina per diverse ragioni. Pioli guadagna terreno e sembra avere qualche chance in più rispetto agli altri nella lista della proprietà. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Atalanta, Pioli ora è in pole per prendere il posto di Gasperini (Gazzetta)

Ne parlano su altre fonti

Atalanta, è caccia al sostituto di Gasperini: in pole c'è anche Pioli - Il valzer della panchine in Serie A è ufficialmente iniziato e promette di creare un vero e proprio domino. In particolare, in casa Atalanta, la società è al lavoro per cadere ... 🔗Riporta lalaziosiamonoi.it

Futuro Pioli, i bookmakers sicuri: Napoli, Atalanta e Bologna, ecco la squadra favorita - Pioli potrebbe essere una pedina importante. Secondo gli esperti di Snai, il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia. In pole a 2 nelle quote c’è l’opzione Atalanta, che potrebbe salutare ... 🔗msn.com scrive

Pioli scatta, è il nome in pole per la panchina della Roma - In pole c’era Gian Piero Gasperini: i contatti con l’allenatore dell’Atalanta sono stati continui ... è quello di Stefano Pioli. L’ex tecnico del Milan - attualmente in Arabia all'Al ... 🔗Riporta repubblica.it

Pioli: Dobbiamo dare di più - Giornata 28 - Serie A TIM 2015/16