Atalanta | in cerca di un nuovo allenatore tra Motta Tudor e Palladino

L'Atalanta è alla ricerca di un nuovo allenatore tra Motta, Tudor e Palladino, valutando se continuare con la filosofia tattica di Gasperini o adottare un approccio innovativo. Mentre si attende il confronto decisivo tra Gasperini e i Percassi, la società esplora le alternative possibili per puntellare il futuro nerazzurro.

L’Atalanta, in attesa del prossimo definitivo confronto tra Gasperini e i Percassi, sonda le alternative per la panchina nerazzurra. Continuare con la strada tattica indicata in questi nove anni da Gasp o rivoluzionare con un tecnico che applichi un gioco diverso? La squadra resterà questa, al netto di cambiamenti fisiologici per età o infortuni e di un paio di possibili cessioni, come quelle di Lookman o Ederson, che saranno compensate da arrivi importanti. Per cui un allenatore come Sarri, con difesa a quattro, potrebbe non essere adatto all’organico nerazzurro. Da qui l’idea di proseguire con uno dei tecnici che gioca alla Gasp, pur con le dovute differenze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta: in cerca di un nuovo allenatore tra Motta, Tudor e Palladino

