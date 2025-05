Atalanta due nomi in pole per la panchina | possono tornare in Serie A

Due nomi in pole position per la panchina dell'Atalanta: ex Serie A pronti a rientrare in squadra e a guidare la Dea nella prossima stagione. La società bergamasca sta valutando attentamente le opzioni mentre si avvicina il momento della scelta definitiva.

L’Atalanta sta facendo il punto della situazione per la panchina: due nomi, entrambi ex Serie A, sono in pole per prendere la guida della Dea. Sono ore calde in casa dell’ Atalanta che dovrà decidere come muoversi e su chi puntare, per la panchina, in vista della prossima stagione. L’addio di Gian Piero Gasperini si sta facendo ogni ora che passa più concreto e la Dea è consapevole del fatto che non può farsi trovare impreparata. C’è un’intera nuova stagione da programmare e, per essa, tutta una sessione di mercato dove compiere operazioni senza lasciare nulla al caso. Tanto farà anche la scelta per la panchina perché poi in base al tecnico che arriverà – se ci sarà il cambiamento di cui si sta tanto parlando nelle ultime ore – si deciderà su chi puntare per rendere la costruzione della squadra il più funzionale possibile al gioco. 🔗 Leggi su Sportface.it

