Asstel approva la squadra di Labriola Presidente designato e vice al voto dell’assemblea il 17 giugno

Asstel ha approvato la squadra di Pietro Labriola come presidente designato, pronto a guidare l’associazione nel biennio 2025-2027. La proposta sarà sottoposta al voto dell’assemblea prevista per il 17 giugno 2025, segnando un’importante tappa per il settore delle telecomunicazioni.

Il consiglio generale di Assotelecomunicazioni-Asstel ha approvato la proposta del presidente designato Pietro Labriola relativa alla squadra di presidenza per il biennio 2025-2027. Il presidente designato e la sua squadra saranno sottoposti al voto dell’Assemblea dell’Associazione che è stata convocata per il 17 giugno 2025. A fianco di Labriola lavoreranno i vice presidenti Gianluca Corti (ad Wind Tre), Luigi De Vecchis (presidente Huawei Italia), Diego Galli (dg Inwit), Giuseppe Gola (ad Open Fiber), Andrea Lubian (ad Konecta Italia), Andrea Missori (presidente e ad Ericsson), Federico Protto (ad Cellnex Italia), Walter Renna (ad Fastweb e Vodafone), Massimo Sarmi (presidente e ad FiberCop), past president di Asstel. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

