Assosomm, l'Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro, rinnova il suo consiglio direttivo confermando Rosario Rasizza alla presidenza per il quarto mandato consecutivo. Un importante passo avanti per l'associazione, con nuovi vicepresidenti che rafforzano il percorso di crescita e rappresentanza del settore.

Milano, 28 maggio 2025¬†‚Äď L'Assemblea di Assosomm (www.assosomm.it), Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro, ha rinnovato il proprio Consiglio Direttivo, confermando Rosario Rasizza¬†alla Presidenza per il¬†quarto mandato consecutivo. Nel corso della riunione sono stati eletti come Vicepresidenti¬†Gianni Quatera¬†e¬†Michele Borghi. Il nuovo Consiglio Direttivo passa da¬†7 a 9 componenti, a testimonianza della volont√† dell'Associazione di rafforzare ulteriormente la propria rappresentanza e capacit√† d'azione. Oltre a Presidente e Vicepresidenti, faranno parte del Consiglio anche Claudia Ciotola, Davide Ferraro, Paolo de Vincentiis, Nicoletta Spina, Pietro de Padova, Luca Giovannone. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Assosomm rinnova il Consiglio Direttivo: Rasizza confermato Presidente per il quarto mandato

