Associazione commercianti rossoblù Maglia speciale per Piantedosi | Anche a Roma si tifa Bologna

La passione per il Bologna è arrivata fino a Roma. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha ricevuto la maglia ufficiale dell' Associazione Commercianti Rossoblù, diventandone di fatto membro onorario, nell'anno del trionfo del Bologna in Coppa Italia. A consegnargli la maglia simbolo dell'Associazione Commercianti Rossoblù sono stati Enrico Postacchini e Giancarlo Tonelli, rispettivamente Presidente e Direttore di Confcommercio Ascom Bologna, durante una cerimonia ufficiale che si è tenuta nella sede dell'Associazione, a Palazzo Segni Masetti. All'evento hanno preso parte il Prefetto di Bologna, Enrico Ricci, il Questore Antonio Sbordone e il Comandante provinciale dei Carabinieri di Bologna, Ettore Bramato, oltre alla giunta Confcommercio Ascom di Bologna, a testimonianza del valore simbolico dell'iniziativa, che intende rafforzare il legame tra istituzioni, città e mondo dell'imprenditoria.

