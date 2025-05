Assisi elezione simbolo | Adli è il primo islamico in consiglio comunale

Adil Zaoin, primo candidato islamico eletto nel consiglio comunale di Assisi, rappresenta un importante simbolo di integrazione e diversità. La sua elezione testimonia l'apertura della città verso un futuro inclusivo, in cui tutti i cittadini possono partecipare attivamente allo sviluppo locale.

Assisi (Perugia), 29 maggio 2025 – “Un ottimo segno dell’integrazione, fermo restando che sarò rappresentante di tutti i cittadini per partecipare allo sviluppo di Assisi ”. Così Adil Zaoin, 49 anni, nato in Marocco, a Ben Ahmed, eletto in consiglio comunale come più votato della lista Progressisti per Assisi-Movimento 5 Stelle-Rifondazione Comunista a sostegno della coalizione di centrosinistra del candidato Valter Stoppini, poi vincitore. “Sarò il primo musulmano che entra al consiglio comunale di Assisi, il primo cittadino di origine straniera che ottiene questo risultato” aggiunge con la voce che tradisce emozione, ma anche soddisfazione per un sogno che si realizza. 🔗 Leggi su Lanazione.it