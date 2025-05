Assicurano nutrimento idratazione e protezione alla pelle | ecco perché provare un tesoro del mare sulla propria pelle Parola al cosmetologo

Le alghe marine rappresentano un vero tesoro naturale per la cura della pelle, offrendo nutrimento, idratazione e protezione efficace. Secondo i cosmetologi, integrare questi alleati marini nelle routine di skincare aiuta a valorizzare la salute e la bellezza di viso e corpo, sfruttando le virtù di un patrimonio naturale unico. Scopri perché provare un trattamento con le alghe marine può fare la differenza per la tua pelle.

N on sono una novità quando si parla di cure cosmetiche per la pelle. Ma le alghe marine nelle creme stanno guadagnando un ruolo da protagonista quando si parla di skincare che funziona, per il viso e per il corpo. Le loro virtù, d'altronde, sono molte e note. Alghe marine: cosa sono e come agiscono. L'interesse del mondo della cosmesi per gli estratti di alghe marine è nato a metà degli Anni Sessanta. Dopo 12 anni di ricerche, uno scienziato aerospaziale creò infatti la prima crema a base di alghe marine, che utilizzò per migliorare la condizione della pelle ustionata: era il dottor Max Huber, e nasceva l'iconica La Mer.

