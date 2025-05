assegno unico giugno 2025 c è tempo per recuperare tutti gli arretrati

Scopri tutto ciò che devi sapere sull'assegno unico di giugno 2025: c’è ancora tempo per recuperare eventuali arretrati e garantire il pagamento puntuale. Ricorda che i bonifici vengono effettuati dalla terzultima settimana di giugno, dal 20 in poi, con possibili variazioni di importo dovute all’aggiornamento dell’Isee.

Uno dei pagamenti più attesi ogni mese è l'assegno unico, che a giugno viene accreditato nella terzultima settimana. La finestra di tempo per vedersi accreditati i soldi direttamente sul conto indicato dal beneficiario va dal 20 giugno in poi. Variazioni di importo sono possibili per via dell'aggiornamento e del calcolo dell'Isee. Per non sorprendersi alla vista delle variazioni, è bene monitorare la sezione "pagamenti" all'interno dell'area personale del portale Inps. Calendario assegno unico: le date. Come ogni mese, anche a giugno l' assegno unico sarà versato nella terzultima settimana. A giugno, quindi, il pagamento è previsto a partire da venerdì 20.