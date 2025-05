Assegnazioni provvisorie docenti 2025 26 | requisiti vincoli deroghe e speranze in attesa del nuovo Contratto

Le assegnazioni provvisorie dei docenti per l'anno scolastico 2025/26 sono un tema di grande attualità, con requisiti, vincoli e deroghe ancora da definire in attesa del nuovo contratto. Dopo i movimenti dei docenti di ruolo, molte speranze sono rivolte alle future possibilità di trasferimento, mentre il tavolo di revisione del CCN 2019/21 resta in ritardo.

Assegnazione provvisorie dei docenti per l'anno scolastico 202526: dopo la pubblicazione dei movimenti dei docenti di ruolo, chi non ha ottenuto il trasferimento richiesto punta l'attenzione verso la prossima occasione. In ritardo il tavolo per la riscrittura del CCN 201921. Qualche indicazione, con l'avvertenza che si tratta di norme che potranno ancora subìre delle modifiche. L'articolo Assegnazioni provvisorie docenti 202526: requisiti, vincoli, deroghe e speranze, in attesa del nuovo Contratto . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Assegnazioni provvisorie docenti 2025, saranno utilizzati i posti residui della mobilità? - Le assegnazioni provvisorie docenti 2025 utilizzeranno i posti residui della mobilità. Dopo la pubblicazione degli esiti dei trasferimenti e dei passaggi, molti insegnanti cercano nuove opportunità, sperando di ottenere un'assegnazione provvisoria nella provincia desiderata per il prossimo anno scolastico. 🔗continua a leggere

