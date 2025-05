Assegnate borse di studio nel nome di Valentina Gallo In collegamento il presidente del Giffoni film festival

Sono state assegnate tre borse di studio nel ricordo di Valentina Gallo, in collaborazione con il Giffoni Film Festival e il suo presidente. L’evento, tenutosi nell’Auditorium dell’IISS "Piero Calamandrei", celebra il talento e il ricordo di Valentina, figlia di un docente della scuola, scomparsa tragicamente nel 2016 durante un progetto Erasmus in Spagna.

Consegna di tre borse di studio, ieri mattina nell’Auditorium dell’IISS "Piero Calamandrei", ad altrettanti studenti della scuola in ricordo di Valentina Gallo, figlia di un docente della scuola, Gerardo Gallo, scomparsa in un incidente stradale mentre partecipava ad un progetto Erasmus, in Spagna, nel 2016. Al riconoscimento di 500 euro promosso dal 2017 dalla scuola e dalla famiglia di Valentina e che quest’anno è stato assegnato a uno studente di una quarta indirizzo RIM si sono aggiunte, infatti, due borse di studio, da 500 euro ciascuna, andate a una studentessa di prima del Liceo linguistico e a un ragazzo di una quinta dell’indirizzo Turismo, finanziate dal Rotary Club Firenze Sesto Michelangelo che permetteranno ai due giovani vincitori di partecipare al prestigioso Giffoni Film Festival durante l’estate 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Assegnate borse di studio nel nome di Valentina Gallo. In collegamento il presidente del Giffoni film festival

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Assegnate borse di studio nel nome di Valentina Gallo. In collegamento il presidente del Giffoni film festival. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Assegnate le borse di studio a cinque studenti eccellenti - Cerimonia di premiazione dell’edizione 2025 delle borse di studio “Fondazione Casalboni”, L’associazione, nata nel 2018 su iniziativa di Giuliano ... 🔗Si legge su msn.com

All’estero per crescere. Dodici borse di studio: "Assegnate sul merito" - Progetto di Comune e Polo Universitario per fare crescere i nostri ragazzi. Papponi Morelli: "Vivere un’altra lingua è esperienza molto formativa". 🔗Da msn.com

Assegnata a Terruggia la borsa di studio Mauro Marchisio - Vincitrice l'allieva di classe terza della scuola primaria Eleonora Maenza, distintasi per l'impegno scolastico e per l'atteggiamento sempre positivo nei riguardi di compagni e ... 🔗Come scrive casalenews.it

Assegnate borse di studio alla memoria del Maresciallo Francesco Cetrola di Santa Marina