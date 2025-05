Assalto alla Noc sale la tensione sugli asset strategici libici

L'assalto alla sede della National Oil Corporation di Tripoli ha aumentato la tensione sugli asset strategici libici, evidenziando la fragilità della sicurezza nella capitale. Questo episodio inquietante, guidato da un gruppo armato affiliato al Governo di unità nazionale, rischia di compromettere ulteriormente la stabilità e le risorse energetiche della regione.

In uno sviluppo pericoloso che riflette la fragilità della situazione della sicurezza nella capitale libica, Tripoli, un gruppo armato affiliato al Governo di unità nazionale, denominato "Forza di intervento e controllo", guidato da Mustafa al-Basha, ha preso d'assalto la sede centrale della National Oil Corporation a Tripoli, scatenando il panico tra i dipendenti e spingendo molti di loro ad abbandonare gli uffici per paura di un'escalation. Il gruppo, giunto all'edificio a bordo di veicoli militari a quattro ruote motrici con le insegne del "Gabinetto dei ministri – Dipartimento per le attività speciali", ha preso il controllo del quinto piano, dove si trova l'ufficio del presidente, e vi è rimasto per circa un'ora e mezza, secondo quanto riferito da testimoni oculari.

