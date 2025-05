Assaltarono un furgone portavalori a Tommaso Natale e portarono via 110 mila euro | due arresti

Nella mattinata del 29 giugno 2023, a Tommaso Natale, si è consumato un assalto da film ai danni di un furgone portavalori, durante il quale sono stati portati via 110 mila euro. L'azione criminale si è conclusa con due arresti, portando alla luce dettagli shock sulla scena del crimine, tra cui il furto di armi e attrezzature di sicurezza.

Un assalto da film, quello che era avvenuto a Tommaso Natale il 29 giugno del 2023, quando una guardia giurata era stata rapinata di ben 110 mila euro che stava trasportando su un furgone portavalori, ma anche della pistola di ordinanza e di una parte del giubbotto antiproiettile.

