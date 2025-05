Aspiranti guide alpine uccise dalla valanga Rinviato a giudizio l’istruttore che si salvò

Un'inaspettata svolta nel tragico incidente in Val d’Aosta del 13 aprile 2023, che ha provocato la morte di tre aspiranti guide alpine, tra cui il campione azzurro Lorenzo Holzknecht. Rinvio a giudizio per l'istruttore Matteo Giglio, unico sopravvissuto alla valanga, con l’accusa di omicidio colposo plurimo.

L’accusa è omicidio colposo plurimo. Rinvio a giudizio per Matteo Giglio, l’istruttore di 52 anni unico sopravvissuto alla valanga che il 13 aprile 2023 in Val d’Aosta provocò la morte di tre aspiranti guide alpine, compreso il campione bormino azzurro di sciaalpinismo e maestro di sci Lorenzo Holzknecht, 38 anni. Il processo comincerà ad Aosta il 24 ottobre. All’imputato si contesta la mancata prudenza nella scelta della discesa da far effettuare ai tre allievi e l’assenza di zaini da valanga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aspiranti guide alpine uccise dalla valanga. Rinviato a giudizio l’istruttore che si salvò

