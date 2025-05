aspettando mattarella rondine pronta a ospitare uno studente da gaza

A Rondine, nel cuore di Arezzo, si prepara un evento straordinario con il presidente Mattarella, che annuncia l’ospitalità di uno studente proveniente da Gaza. Un gesto simbolico che sottolinea l'impegno di questo borgo nel promuovere la pace e il dialogo tra i giovani di diverse nazionalità.

Arezzo, 29 maggio 2025 – “I giovani non si deludono mai”. È il messaggio di Sergio Mattarella per Franco Vaccari, alla vigilia di un incontro storico. Perché a Rondine, piccolo borgo alle porte di Arezzo dove la pace è metodo di lavoro e stile di vita, il presidente della Repubblica ha scelto di esserci, dopo l’incontro al Quirinale. E ci sarà nel giorno della marcia della pace che apre Youtopic Festival (6-8 giugno). Per ora quattromila ragazzi da tutta la Toscana già con le scarpette ai piedi. E con loro marcerà - idealmente - il Capo dello Stato: arriverà in elicottero sorvolando “il serpentone” colorato. 🔗 Leggi su Lanazione.it