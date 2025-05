Asl internalizzazione addetti pulizie | La strada è ancora lunga

L'internalizzazione degli addetti alle pulizie nelle ASL è un tema caldo e ancora in fase di sviluppo, come evidenziato dalle recenti discussioni in Regione Puglia. Nonostante i progressi, la strada verso un'equa gestione e trattamento del personale rimane lunga, con le organizzazioni sindacali impegnate a difendere i diritti dei lavoratori.

BARI - Dopo lunga discussione in terza commissione Sanità Regione Puglia, alla quarta seduta, la posizione di Fp Cgil Brindisi e Filcams Cgil Brindisi è stata sposata ormai da tutte le parti. "Da tempo denunciamo una situazione inaccettabile di disparità di trattamento nei confronti di chi.

