Ascolti tv | Pretty Woman L’Isola dei Famosi Chi l’ha visto Like a Star | Dati Auditel mercoledì 28 maggio 2025

Gli ascolti tv di mercoledì 28 maggio 2025 vedono una sfida avvincente tra Rai1 e Canale 5, con “Pretty Woman” e “L’Isola dei Famosi” protagonisti della serata. Scopri chi ha dominato la prima serata secondo i dati Auditel e le preferenze del pubblico, con focus sui principali canali del digitale terrestre.

Ascolti tv di mercoledì 28 maggio 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Pretty Woman ” contro “ L’Isola dei Famosi “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 28 maggio 2025? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: Pretty Woman vs L’Isola dei Famosi. Auditel del 28 maggio 2025. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Pretty Woman” contro “L’Isola dei Famosi”. Chi ha vinto? Rai 1: Pretty Woman, il film del 1990, diretto da Garry Marshall ed interpretato da Richard Gere e Julia Roberts ha emozionato 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ascolti tv: Pretty Woman, L’Isola dei Famosi, Chi l’ha visto, Like a Star | Dati Auditel, mercoledì 28 maggio 2025

Ascolti TV | Mercoledì 14 Maggio 2025. Pesante flop per Amadeus (2.4%, 3.3-3.7% seconda serata). Coppa Italia domina (30.9%) - Nella serata di mercoledì 14 maggio 2025, gli ascolti TV hanno riservato sorprese. Mentre Amadeus ha registrato un pesante flop con il suo programma, la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna ha dominato la scena, attirando oltre 6,5 milioni di spettatori e un impressionante 30,9% di share. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pretty Woman, stasera in tv (mercoledì 28 maggio) la commedia romantica con Julia Roberts e Richard Gere: le l; Ascolti TV mercoledì 28 maggio 2025: Isola dei Famosi contro “Pretty Woman”, chi ha vinto la prima serata, dati auditel; Stasera in tv: Amadeus e Veronica Gentili, big in affanno. E la Sciarelli prepara un botto da record; Ascolti tv mercoledì 28 maggio: Pretty woman, Isola dei famosi, Chi l’ha visto?. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Ascolti TV mercoledì 28 maggio: chi ha vinto tra Pretty woman, L’isola dei famosi 2025, Chi l’ha visto e Like a star - Chi ha vinto tra il film Pretty woman trasmesso da Rai1, il reality L'Isola dei famosi 2025 proposto da Canale5, Chi l'ha visto? su Rai3 e Like a Star ... 🔗Secondo fanpage.it

Pretty Woman, film su Rai1: trama, attori e cast - Questa sera, mercoledì 28 maggio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Pretty Woman. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo. Pretty Woma ... 🔗Lo riporta msn.com

Pretty woman, Rai 1/ Trama e cast del cult degli anni ’90 con Julia Roberts, in onda oggi 28 maggio 2025 - Pretty Woman, in onda oggi, mercoledì 28 maggio, su Rai 1 alle 21:30, è una commedia di Garry Marshall con Julia Roberts e Richard Gere. 🔗Secondo ilsussidiario.net

Ascolti tv ieri Pretty Woman immortale, Zelig arranca, Report tiepido