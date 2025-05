Ascolti TV | Mercoledì 28 Maggio 2025

Scopri gli ascolti tv di mercoledì 28 maggio 2025: la serata ha visto protagonisti programmi coinvolgenti come "Pretty Woman" su Rai1, "L’Isola dei Famosi" su Canale5 e "Delitti in Paradiso" su Rai2, tutti capaci di attirare numerosi spettatori e appassionare il pubblico televisivo. Ecco i dati di ascolto e le performance delle principali trasmissioni della serata.

Nella serata di ieri, mercoledì 28 maggio 2025, su Rai1 Pretty Woman ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 l’ Isola dei Famosi ( qui la cronaca della quarta puntata ) ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene.000 spettatori pari al % e Oltre il Paradiso.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Run All Night – Una notte per sopravvivere incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di.000 spettatori (%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it