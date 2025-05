ascolti tv del 28 maggio l isola dei famosi contro pretty woman

Gli ascolti TV del 28 maggio hanno visto duellare l'Isola dei Famosi su Canale 5 contro il classico romantico Pretty Woman su Rai 1, mentre Chi l’ha visto? ha attirato l’attenzione su Rai 3. Un’emozionante sfida tra reality, cinema e inchieste che ha catturato l’interesse di molti spettatori.

L’ Isola dei Famosi è tornata su Canale 5 e si è trovata a lottare per il podio degli ascolti tv con Pretty Woman in onda su Rai 1, mentre Chi l’ha visto? ha tenuto banco su Rai 3. Rai 1 ha messo in palinsesto un grande classico della cinematografia americana recente, Pretty Woman, la favola romantica con Julia Roberts e Richard Gere. Mentre su Rai 3 Chi l’ha visto? si è occupato dei casi del momento, focus su Chiara Poggi e Liliana Resinovich, perché secondo la Procura il marito Sebastiano Visintin avrebbe ucciso la moglie il giorno stesso della scomparsa nel parco dell’ex ospedale psichiatrico dopo averla picchiata. 🔗 Leggi su Dilei.it