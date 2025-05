Ascolti TV 28 maggio | L' isola si arrende a Pretty Woman in replica Amadeus disatroso

Scopri gli ascolti TV di mercoledì 28 maggio 2025: mentre l'Isola dei Famosi di Canale 5 fatica a competere, la commedia romantica Pretty Woman in replica conquista il pubblico, surclassando il reality. Ecco i dati di ascolto e le sorprese della prima serata.

La commedia romantica per eccellenza degli anni '90 surclassa il reality di Canale 5. Like a Star resta al palo, mentre Sciarelli resiste: ecco gli ascolti TV di mercoledì 28 maggio 2025. Sorprese per gli ascolti TV della prima serata di ieri, mercoledì 28 maggio: il reality di Canale 5 L'Isola dei Famosi fatica a tenere il passo, mentre un evergreen del cinema come Pretty Woman conquista (di nuovo e sempre) il pubblico. La sfida tra intrattenimento e nostalgia si gioca tutta sul filo dello share, e a vincere è il fascino intramontabile di Julia Roberts e Richard Gere. Like a Star, ovvero l'esperimento musicale di Amadeus su Nove, continua invece a non convincere il pubblico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it