Ascoli Calcio | crisi economica e incertezze sulla cessione delle quote

La crisi economica e l’incertezza sulla cessione delle quote mettono a rischio il futuro dell’Ascoli Calcio, con i vertici che ancora non hanno portato a termine il passaggio societario a maggio. La situazione è complessa e ancora in sospeso, lasciando tifosi e addetti ai lavori in attesa di chiarimenti.

Il futuro dell’ Ascoli è appeso ad un filo. Il fatidico mese di maggio è ormai arrivato agli sgoccioli e i vertici societari del Picchio non sono ancora riusciti ad assestare il tanto atteso passaggio delle quote azionarie più volte ribadito dall’attuale proprietà. Anche gli ultimi possibili tentativi sono sfumati. La situazione economica del club resta drammatica e alcune posizioni debitorie ancora rimaste insolute non fanno che aggravare uno scenario che complessivamente resta drammatico. Una di queste, come evidenziato su queste righe nell’edizione di ieri, parla di un debito fiscale relativo agli ultimi due anni e già rateizzato con l’ Agenzia delle Entrate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ascoli Calcio: crisi economica e incertezze sulla cessione delle quote

