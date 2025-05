Artigiano in Fiera il debutto di Anteprima d' Estate | cinque giorni tra artigianato sapori e profumi

Scopri Anteprima d'Estate, l'evento che per cinque giorni a Milano unisce artigianato, sapori e profumi in un'anteprima estiva unica nel suo genere. Dopo il successo di Artigiano in Fiera di dicembre, questa manifestazione si afferma come la seconda grande fiera internazionale dedicata ai talenti artigianali e alle eccellenze gastronomiche, offrendo un'esperienza coinvolgente e ricca di scoperta.

Milano, 29 maggio 2025 –  "Questa fiera nasce giĂ fortunata perchĂ© Artigiano in Fiera di dicembre è la piĂą importante del mondo e il format di Anteprima d'Estate è la seconda grande manifestazione internazionale". Lo ha detto Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi. Gestione Fiere Spa, durante l'inaugurazione della prima edizione Anteprima d'estate, la versione primaverile dell'Artigianato in Fiera, appuntamento milanese di inizio dicembre. Vetrina di un artigianato d'eccellenza che valorizza la persona e il suo saper fare, la manifestazione si svolge nei padiglioni di Fiera Milano Rho fino al 2 giugno (tutti i giorni dalle 10 alle 22. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Artigiano in Fiera, il debutto di Anteprima d'Estate: cinque giorni tra artigianato, sapori e profumi

Artigiano in Fiera, pagamenti facili, veloci e sicuri per tutti myPos protagonista Anteprima d’estate - myPos torna protagonista ad Anteprima d'Estate, dopo il successo di Artigiano in Fiera. La fintech innovativa offre pagamenti facili, veloci e sicuri per micro, piccole e medie imprese, supportando così la crescita dell'artigianato. 🔗continua a leggere

