Arte tattile per i non vedenti il sindaco visita l' impresa di Cristian Carletti

Il sindaco di Ferrara visita l'impresa di Cristián Carletti a Francolino, esempio di eccellenza nell’arte tattile per non vedenti. La Graficc Industrial Labels, fondata nel 2022, si distingue per la creazione di etichette adesive e opere che rendono l’arte accessibile a tutti, un progetto innovativo nel cuore della periferia ferrarese.

Rendere l'arte tattile per i non vedenti. E' a Francolino, nella prima periferia ferrarese, che Cristian Carletti ha dato vita nel febbraio del 2022 alla Graficc Industrial Labels, un'impresa artigiana nata nel pieno del post-Covid, specializzata nella produzione di etichette adesive, opere. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Arte tattile per i non vedenti, il sindaco visita l'impresa di Cristian Carletti

