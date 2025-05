Arriva la sentenza del TFN | Brescia penalizzato di 4 punti e retrocesso in Serie C Sampdoria ai playout Frosinone salvo

La sentenza del TFN per il Brescia arriva con una penalizzazione di 8 punti, che porta il club in retrocessione in Serie C. Intanto, Sampdoria e Frosinone si contendono i playout: i liguri sono salvi, mentre il Frosinone si salva definitivamente.

E` arrivata la decisione ufficiale: il Tribunale Nazionale Federale della Figc ha inflitto al Brescia punti 8 di penalizzazione in classifica,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Caos serie B, cosa succede: Brescia -4 punti, verso la retrocessione; Sampdoria ai playout con la Salernitana - Il caos in Serie B continua a scuotere il campionato: Brescia, con soli 4 punti, rischia la retrocessione e la Sampdoria, ora ai playout con la Salernitana, vede cambiare la sua posizione in classifica. 🔗continua a leggere

