Arriva la carovana rosa e ad accoglierla c' è il Comitato no Pedemontana

Arriva la Carovana Rosa e ad accoglierla c’è il entusiasmo del Comitato No Pedemontana, che oggi si è mobilitato non solo per tifare gli atleti, ma anche per ribadire il loro dissenso contro l’opera. Con uno striscione e tanta passione, i componenti del comitato hanno ricordato che alle biciclette non serve la Pedemontana, portando il loro messaggio lungo il percorso del Giro d’Italia.

"Alle biciclette non serve Pedemontana!". Lo hanno gridato e scritto su un maxi striscione alcuni componenti del Comitato no Pedemontana che oggi sono scesi in strada, non solo per tifare al passaggio degli atleti, ma anche per gridare e mostrare all'Italia intera che in tv sta seguendo il Giro.

