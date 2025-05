Arriva il cartoon Maracuda-Diventare grandi è una giungla

Scopri "Maracuda - Diventare grandi è una giungla", il nuovo film d'animazione in arrivo nelle sale italiane il 5 giugno. Dopo la sua anteprima a Cartoons on the Bay, questa pellicola promete un emozionante viaggio nel mondo dell'animazione, perfetto per tutta la famiglia.

Roma, 29 mag. (askanews) - Arriverà dal 5 giugno nelle sale il film d'animazione "Maracuda - Diventare grandi è una giungla", dopo la presentazione in anteprima sabato 31 maggio a Cartoons on the Bay, il festival (promosso da Rai e organizzato da Rai Com) dedicato al mondo dell'animazione televisiva, cinematografica e cross-mediale. Il film, diretto dal regista e animatore russo, Viktor Glukhushin, di cui vediamo una clip in anteprima, sarà distribuito in esclusiva in Italia da Adler Entertainment. Ambientato nel colorato mondo di una foresta incantata dell'età della pietra, dove le tribù di cacciatori-raccoglitori convivono con animali preistorici e uccelli magici extraterrestri, il film vede il protagonista Maracuda, goffo figlio del risoluto capo tribù, affrontare un'avventura che gli farà scoprire la sua vera forza interiore e l'importanza di credere in sé stesso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Arriva il cartoon "Maracuda-Diventare grandi è una giungla"

