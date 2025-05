Arrestato un uomo dopo un inseguimento di 4 km | cosa è stato trovato all' interno dell' auto

Un uomo di 32 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato a Napoli dopo un inseguimento di 4 km lungo via Roma a Volla. All’interno dell’auto, i Carabinieri hanno trovato sostanze stupefacenti e oggetti sospetti, rafforzando i sospetti su attività illecite legate al passeggero.

A Napoli i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre del Greco hanno arrestato un 32enne già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era bordo di un'auto insieme ad altre persone, quando non si è fermato all’alt dei militari mentre percorreva via Roma a Volla. Ne è nato un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Arrestato un uomo dopo un inseguimento di 4 km: cosa è stato trovato all'interno dell'auto

