Arrestato tre volte in una settimana | ora il questore gli vieta di entrare in città

Un uomo, arrestato tre volte in una sola settimana per aggressioni, molestie e resistenza, ora è vietato entrare in città dal questore. Residenti e commercianti chiedono fortemente la sua espulsione, sottolineando il suo stato di manifesta intossicazione e il rischio che rappresenta per la comunità.

Residenti e commercianti ne chiedono l'espulsione. Qualcuno che venga sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio in quanto è palesemente malato e ubriaco tutti i giorni. Tre arresti in una settimana per l'aggressione a due baristi, le molestie ad una ragazza e la resistenza ai Carabinieri.

