Arrestato per abusi sulla vicina di casa 20enne il 62enne l’avrebbe violentata con la scusa di un passaggio in auto

Un uomo di 62 anni di Verdello (Bergamo) è stato arrestato per violenza sessuale aggravata dopo aver abusato di una giovane vicina di casa di 20 anni sotto il pretesto di un passaggio in auto. L’episodio ha suscitato grande attenzione nella comunità locale. Continua a leggere per tutti i dettagli.

Un 62enne di Verdello (Bergamo) è stato arrestato il 26 maggio per violenza sessuale aggravata. Stando a quanto denunciato da una vicina di casa 20enne, l'uomo l'avrebbe violentata con la scusa di offrirle un passaggio in auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Arrestato per abusi sulla vicina di casa 20enne, il 62enne l’avrebbe violentata con la scusa di un passaggio in auto

