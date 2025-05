Arrestato il trapper Luchitos In strada con mezzo chilo di hashish Processato ora ha l’obbligo di firma

È finita in arresto per il trapper Luchitos, alias Lucas Cicoria Alencar, 25enne italo-brasiliano già noto alle forze dell'ordine, sorpreso con mezzo chilo di hashish in strada. Dopo il processo, l'artista è stato condannato con obbligo di firma, segnando un capitolo importante nella lotta al traffico di droga in città.

Guai per il trapper Luchitos, all’anagrafe Lucas Cicoria Alencar, italo-brasiliano di 25 anni con precedenti per droga, arrestato martedì insieme a un coetaneo incensurato. Una Volante della polizia ha controllato entrambi mentre stavano camminando in via San Giusto, in direzione via Novara, poco prima delle 12.30: gli agenti li hanno trovati in possesso di 507 grammi di hashish, sette di marijuana e 1.650 euro in banconote di diverso taglio. Da qui, l’arresto per spaccio. Ieri mattina tutti e due sono stati processati per direttissima. Per Luchitos, la giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la misura dell’obbligo di firma due volte a settimana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arrestato il trapper Luchitos. In strada con mezzo chilo di hashish. Processato, ora ha l’obbligo di firma

Ne parlano su altre fonti

Trovato in zona San Siro con mezzo chilo di droga, arrestato il rapper Luchitos; Arrestato per spaccio il trapper Luchitos: era con un amico, avevano hashish, marijuana e 1.650 euro; Arrestato a Milano il rapper Luchitos | girava in strada con oltre mezzo chilo di droga; Il trapper Luchitos arrestato per droga a Milano: Lucas Cicoria Alencar era insieme ad un amico, processati per direttissima. 🔗Ne parlano su altre fonti

Arrestato il trapper Luchitos. In strada con mezzo chilo di hashish. Processato, ora ha l’obbligo di firma - Via San Giusto, il 25enne italo-brasiliano camminava insieme a un amico ed entrambi sono stati controllati. Stando alla versione fornita in aula, lo stupefacente era del coetaneo. Famoso per la canzon ... 🔗Riporta msn.com

Arrestato a Milano il rapper Luchitos: girava in strada con oltre mezzo chilo di droga - Il rapper emergente Luchitos è stato arrestato mentre passeggiava a Milano con un coetaneo: saranno processati oggi per direttissima ... 🔗fanpage.it scrive

Trovato in zona San Siro con mezzo chilo di droga, arrestato il rapper Luchitos - Il giovane musicista – con alle spalle accuse specifiche – ha da poco pubblicato il nuovo singolo Rick Ross. Con lui è stato fermato un amico ... 🔗Riporta msn.com

Arrestato Simba La Rue e altre 8 persone Faida tra Touchè e Simba