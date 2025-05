Arrestato con la pistola rubata e mezzo chilo di metanfetamine

Un controllo di routine dei Carabinieri si è trasformato in un arresto per traffico di droga e possesso illegale di armi: un cittadino albanese di 26 anni è stato trovato con una pistola rubata e mezzo chilo di metanfetamine durante un fermo notturno in via.... Questa operazione sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel combattere la criminalità.

Un controllo di routine si è trasformato in un arresto per traffico di droga e detenzione illegale di armi. Un cittadino albanese di 26 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti penali, è stato fermato nella notte durante un posto di controllo dei carabinieri del Radiomobile in via.

