Arrestato a Catania un diciottenne per detenzione di arma da guerra e ricettazione

Un diciottenne è stato arrestato a Catania per detenzione di arma da guerra e ricettazione durante un'operazione congiunta della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria. Scopri i dettagli di questa recente operazione che ha portato al fermo di un sospetto coinvolto in gravissimi reati.

Operazione congiunta della Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria. Nei giorni scorsi, un'importante operazione è stata portata a termine dalla Polizia di Stato di Catania, in collaborazione con la Polizia Penitenziaria, che ha eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura Distrettuale della Repubblica. Il provvedimento ha riguardato F.L., classe 2006, con precedenti per reati legati a stupefacenti e furto, residente nel quartiere Cappuccini-San Cristoforo del capoluogo etneo. Le accuse e le prove raccolte. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'indagato è ritenuto responsabile, dei reati di: Porto e detenzione di arma da guerra.

