armato di ascia aggredisce i genitori arrestato 15enne a napoli

Un ragazzo di 15 anni armato di ascia ha aggredito i genitori a Portici, nel napoletano, portando al suo arresto. L'intervento dei carabinieri ha evitato conseguenze più gravi mentre il giovane deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e possesso di arma bianca.

