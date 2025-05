Arena di Pace torna dal papa Udienza a Roma con Leone XIV

L'Arena di Pace torna a Roma per un'importante udienza con Papa Leone XIV, confermando Verona come centro di dialogo e impegno verso pace e giustizia. Domani, 30 maggio, circa 300 delegati delle associazioni e movimenti partecipanti all'evento del 18 maggio 2024 si incontreranno con il Papa nell'anfiteatro scaligero.

Verona si conferma punto di riferimento nel cammino condiviso verso pace e giustizia. Domani, 30 maggio, papa Leone XIV riceverĂ circa 300 delegati rappresentanti di associazioni e movimenti che hanno partecipato ad Arena di Pace, l'evento del 18 maggio 2024 organizzato nell'anfiteatro scaligero. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Arena di Pace torna dal papa. Udienza a Roma con Leone XIV

Cerca Video su questo argomento: Arena Pace Torna Papa Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il primo incontro di Papa Leone con Verona: da lui l'Arena di Pace con vescovo e sindaco; Gambarin rende omaggio a Papa Leone XIV con la sua «land art». 🔗Approfondimenti da altre fonti

Verona da papa Leone: vescovo e sindaco a Roma per l’Arena di Pace - Il 30 maggio il vescovo di Verona Domenico Pompili e il sindaco Damiano Tommasi saranno a Roma da papa Leone XIV. 🔗Lo riporta veronaoggi.it

Papa Leone, appello per la pace: “Nel dialogo serve perseveranza” - Il Pontefice si insedia come vescovo della città. L’incontro in Campidoglio con il sindaco Gualtieri ... 🔗Riporta repubblica.it

Verona attende Papa Francesco per "Arena di Pace 2024", un'occasione storica - Papa Francesco incontrerà a Verona centinaia ... adolescenti e giovani della diocesi scaligera. Verona torna a ospitare un’Arena di Pace a 10 anni dall’ultima volta, in un momento drammatico ... 🔗Lo riporta rainews.it