Aragoste a Manhattan il film che racconta il lato oscuro del sogno americano

Scopri "Aragoste a Manhattan" (titolo originale "La Cocina"), un film che svela il lato oscuro del sogno americano attraverso le intense vicende di una cucina newyorkese. Tratto dall'opera teatrale di Arnold Wesker, il film offre uno sguardo approfondito sulla vita nascosta dietro le quinte di un ambiente apparentemente ordinario.

Il titolo originale di Aragoste a Manhattan è La cocina. Tolto l'adattamento italiano, piuttosto fuorviante in tono e definizione, ci dà già tutte le informazioni che ci servono. Da dove arriva: cioè dall'opera teatrale The Kitchen del 1957 di Arnold Wesker. Dove saremo: dentro la cucina di un.

"Aragoste a Manhattan", diretto da Alonso Ruizpalacios, arriva il 5 giugno grazie a Teodora. Il film, applaudito alla Berlinale 2024 come "La cocina", vede protagonista Rooney Mara in una storia avvincente.

