Aprilia Jorge Martin conferma | Ho deciso di liberarmi per il 2026

Jorge Martín ha ufficialmente confermato che nel 2026 lascerà Aprilia, grazie a una clausola nel suo contratto che gli permette di scegliere il miglior offerente. La notizia, circolata nelle ultime settimane, ora è diventata conferma ufficiale, segnando un importante cambio nel panorama MotoGP.

La notizia era nell’aria da un paio di settimane, adesso è arrivata anche la conferma ufficiale: Jorge Martín lascerà l’Aprilia al termine del 2025. Lo farà esercitando una clausola all’interno del suo contratto, che gli consentirà di legarsi al miglior offerente in vista della prossima stagione di Moto Gp. Ad annunciarlo è stato lo stesso campione del mondo in carica – vittima quest’anno di due gravi infortuni – tramite un comunicato. Il comunicato di Jorge Martin. “Mi piacerebbe condividere con tutti gli appassionatie, i media e le persone che seguono la mia carriera una spiegazione chiara sulla mia situazione con Aprilia”, esordisce Martin. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Aprilia, Jorge Martin conferma: «Ho deciso di liberarmi per il 2026»

Bomba in MotoGp, Jorge Martin conferma l’addio ad Aprilia: “Ho chiesto di esercitare il diritto di liberarmi per il 2026” - Jorge Martin conferma il suo addio ad Aprilia: il pilota ha annunciato su Instagram di voler esercitare il diritto di liberarsi dal contratto per la stagione 2026. 🔗continua a leggere

