Apre lo sportello del difensore civico | A tutela dei cittadini sui disservizi

È stato inaugurato a Palazzo Allende il primo sportello territoriale del Difensore Civico regionale, un nuovo servizio di ascolto e tutela per i cittadini. Questo presidio puntuale si propone di aiutare chi affronta disservizi, ritardi o difficoltà nell’accesso agli atti, garantendo una più efficace tutela dei diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione.

Taglio del nastro a Palazzo Allende per il primo sportello territoriale del difensore civico regionale. Il nuovo servizio di prossimità offrirà ascolto e tutela a cittadine e cittadini in caso di disservizi, ritardi, difficoltà nell'accesso agli atti o mancate risposte della pubblica amministrazione. Frutto di una convenzione tra Assemblea legislativa della Regione ed ente provinciale, il presidio sarà gratuito e accessibile e a partire dal 1° Luglio offrirà alle persone ascolto, orientamento e supporto in caso di problemi con l'ente pubblico o con i gestori di servizi di pubblica utilità. "La Provincia di Reggio è capofila rispetto a questa esperienza in Emilia-Romagna, che quindi accogliamo con orgoglio – apre il presidente Giorgio Zanni – La Provincia è diventata casa dei Comuni, dei sindaci, oggi torna a essere casa dei cittadini, specie di coloro che hanno perplessità, bisogno di consulenza e che qui troveranno le risposte e soluzioni concrete.

