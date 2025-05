Appuntamento il 2 giugno sulla nuova pista di atletica tutto pronto per per il Memorial Luigi Pratizzoli

Vieni a Cesena il 2 giugno per l'XI Memorial Luigi Pratizzoli, un evento imperdibile che celebra la grande atletica giovanile italiana sulla nuova pista appena inaugurata. Un'occasione unica per valorizzare sport, talento e territorio, in una manifestazione tra le più prestigiose a livello nazionale.

Un evento che valorizza sport, talento e territorio. Lunedì 2 giugno la grande atletica giovanile italiana farà tappa a Cesena in occasione dell’XI Memorial Luigi Pratizzoli, una delle manifestazioni nazionali giovanili più prestigiose del panorama dell’atletica leggera italiana. Organizzata. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Appuntamento il 2 giugno sulla nuova pista di atletica, tutto pronto per per il Memorial Luigi Pratizzoli

Atletica, il 15 giugno la 10 km di corsa “Spaccanapoli”: dal Centro Storico al Lungomare - Il 15 giugno si terrà la corsa "Spaccanapoli", una gara di 10 km che attraversa il cuore di Napoli, dal centro storico al Lungomare. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Piacere Divino. A Spoleto dal 30 maggio al 2 giugno; 1 e 2 giugno. appuntamento alla festa di Fornaci; Feste e sagre, gli appuntamenti del ponte del 2 giugno nella Bergamasca; Cosa fare a Lodi e provincia: gli eventi del weekend (31 maggio - 1° e 2 giugno 2025). 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

1 e 2 giugno. appuntamento alla festa di Fornaci - FORNACI - E’ iniziato il conto alla rovescia per la tradizionale festa che a Fornaci celebra innanzitutto il 2 giugno, la festa della Repubblica, ma anche ... 🔗Riporta giornaledibarga.it

Cosa fare per il ponte del 2 giugno: le sagre e gli eventi da non perdere in Italia - Come trascorrere il ponte del 2 giugno? Dai festival a tema giapponese a quelli dedicati al prelibato tonno di Carloforte, questi gli eventi più belli in Italia. 🔗Scrive siviaggia.it

Le Marche celebrano il 2 giugno a Parigi con cultura e sapori - Evento speciale presso la sede UNESCO per la Festa della Repubblica. La Regione: «Occasione preziosa per mostrare il meglio del nostro territorio» ... 🔗Secondo lanuovariviera.it